Впервые в истории призрак дал интервью - ВИДЕО

Впервые в истории "призрак", которого засняли на видео у старинного особняка Oldway Mansion в английском Пейнтоне, дал интервью журналистам, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Напомним, ранее в Сети появился ролик, снятый Луизой Лентон. Она рассказала, что снимала на видео, как ее сын катается на велосипеде у этого здания XIX века, однако потом заметила на кадрах странную фигуру в окне, которая наблюдала за мальчиком. По ее словам, охранники сказали ей, что никого в момент съемки в особняке не было. Мать выразила уверенность, что это был призрак некой дамы из викторианской эпохи.

Однако, как оказалась, на самом деле на видео был запечатлен один из охранников, пишет Mirror. Алекс Уоррен рассказал, что подошел к окну с чашкой чая и просто наслаждался картиной того, как маленький мальчик катается на велосипеде.

"Надеюсь, это прояснило недоразумение", - произнес он.

Мужчина отметил, что работает в особняке уже 4 года и днем и ночью. Он подчеркнул, что, "насколько он знает", в особняке призраков нет.

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