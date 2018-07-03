В Москве аварийно сел самолет из Турции

Самолет авиакомпании IFly с 335 пассажирами на борту, летевший из Турции, с неисправностью управления передней стойки шасси благополучно приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани, передает Day.Az.

"Самолет авиакомпании IFly A330 летел из турецкого Даламана в аэропорт Внуково. На борту было 335 человек. Командир запросил аварийную посадку в связи с неисправностью (системы - ред.) управления передней стойки шасси", - сообщили в аэропорту во вторник.

Собеседник агентства добавил, что в 12.43 мск была объявлена аварийная тревога.

"В 12.58 борт благополучно приземлился. Аэропортовые службы подогнали тягач и отбуксировали борт к месту стоянки. Пассажиры не пострадали", - отметил собеседник.

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