"Призрак" ударил маленькую девочку о дверь лифта - ВИДЕО

В Сети появилось видео загадочного инцидента, который произошел с маленькой девочкой в лифте в провинции Гуанджоу в Китае. Ролик был опубликован на портале LiveLeak.

На кадрах видно, как ребенок спускается в кабине с 24-го этажа. Когда лифт приближается к 23-му этажу, девочку неожиданно подбрасывает вверх, после чего она падает на пол кабины, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Вслед за этим кабина поднимается обратно на 24-й этаж и становится ясна разгадка инцидента.

На самом деле ребенок был привязан шнуром к своему брату, который находился вне лифта.

Насколько серьезно девочка пострадала в результате "шалости", неизвестно.

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