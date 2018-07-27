В Китае самолет совершил экстренную посадку
Пассажирский самолет китайской авиакомпании Tianjin Airlines, выполнявший рейс GS7865 из города Тяньцзинь на северо-востоке КНР в Хайкоу на острове Хайнань, получил серьезные повреждения из-за града и вынужденно приземлился в городе Ухань провинции Хубэй. Об этом говорится в заявлении авиакомпании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в четверг, когда самолет Airbus A320 находился в режиме круиз-контроля. Основные повреждения получили нос самолета, ветровое стекло и колпак для радара.
Экипаж воздушного судна сразу принял необходимые меры в соответствии с регламентом, самолет успешно приземлился в аэропорту города Ухань провинции Хубэй, никто из экипажа и пассажиров не пострадал.
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