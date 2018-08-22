В Конго растет число зараженных вирусом Эбола

Число случаев болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), впервые с начала ее вспышки в конце июля в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго (ДРК) перевалило за сто, а число умерших достигло 59. Об этом сообщило в ночь со вторника на среду в Twitter министерство здравоохранения африканской страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поступили сообщения в общей сложности о 102 случаях геморрагической лихорадки в этом регионе, из которых 75 подтверждены, а 27 являются вероятными", - указывает минздрав. При этом в течение суток, 21 августа, число подтвержденных лабораторным путем случаев болезни увеличилось на шесть, а число умерших с подтвержденным диагнозом БВВЭ - на четыре. В разряд "вероятных" эксперты включают случаи заболевания и смерти, когда имелись симптомы БВВЭ, но получение образцов для исследований не представлялось возможным и поэтому требуются дополнительные изыскания.

В настоящее время в лабораториях ДРК исследуются образцы биоматериала еще по девяти случаям, отнесенным к категории "вызвавших подозрение". По итогам тестов эксперты сделают окончательный вывод о наличии или отсутствии у заболевших БВВЭ.

В ходе стартовавшей 8 августа в ДРК кампании по иммунизации уже вакцинировано 1693 человека.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК - уже 10-я по счету. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали минздрав страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что в четырех случаях речь идет о БВВЭ, о чем 1 августа власти ДРК сообщили ВОЗ, а 7 августа стало известно, что вспышка болезни вызвана заирским штаммом вируса, приводящим к особенно высокой смертности. Среди симптомов - сильный озноб, высокая температура, судороги, рвота и кровотечение. В ходе вспышек БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.