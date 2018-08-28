В Конго число заболевших Эболой превысило 80 человек

28 августа 2018 15:10

Количество подтвержденных случаев заболевания смертельной геморрагической лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго превысило 80 человек. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По данным на 26 августа зарегистрировано 111 случаев Эболы. Из них 83 подтверждённые. Кроме того, зарегистрировано 75 смертей", - сказал он.

По данным Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), среди подтвержденных случаев заражения Эболой 24% пациентов - дети.

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