В Мельбурне вспыхнул крупный пожар на химическом заводе - ВИДЕО

В Австралии более 100 пожарных и 30 единиц спецтехники мобилизованы для тушения крупного пожара, который вспыхнул на заводе по производству химических реагентов в Мельбурне (штат Виктория) в четверг, 30 августа. О происшествии сообщил департамент безопасности штата, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как уточняется, пожар начался около 5 часов утра по местному времени. По информации, полученной от жителей, с места ЧП доносятся звуки взрывов. Власти рекомендуют жителям 11 районов города оставаться дома из-за большого количества токсичных веществ, содержащихся в дыме.

К 11 часам пожарные смогли предотвратить распространение огня на промышленные объекты, находящиеся по соседству. Но приступить к тушению огня на территории самого завода пока не удается из-за опасности взрывов емкостей с ацетоном и газовых баллонов, которые хранятся на складах. Информации о пострадавших не поступало, передает ТАСС.

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