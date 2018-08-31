Семейство в США готовится к переезду из-за призрака - ВИДЕО
Памела и Рик Картер из Хендерсона (Кентукки, США) никогда не думали, что им придётся покинуть дом из-за призрака, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Некоторое время назад супруги начали замечать странные явления - в доме слышались шумы, собака частенько рычала на кого-то невидимого, а сама Памела ощущала чьё-то потустороннее присутствие.
И вот наконец опасения семейства подтвердились. Просматривая записи с наружной камеры слежения, муж с женой увидели призрачную фигуру, которая по ночам марширует перед их домом.
Дети Памелы и Рика по-разному отреагировали на известие о призраке. Дочка пришла в восторг, ведь она обожает фильмы ужасов, а вот сын очень испугался и заявил, что хочет оказаться подальше от паранормального гостя. Родители склонны с ним согласиться, ведь жить в доме стало так страшно, что теперь семейство готовится к переезду.
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