В Швеции экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем - ФОТО

Самолет скандинавской авиакомпании SAS, вылетевший в пятницу утром из аэропорта города Кируна на севере Швеции в Стокгольм, совершил вынужденную посадку в городе Лулео из-за загоревшегося двигателя. Об этом сообщает шведское телевидение SVT, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Поясняется, что самолет вылетел в шесть утра, приземлился в аэропорту города Лулео на севере Швеции, никто из пассажиров не пострадал.

"Когда мы поднялись до максимума и к нам должны были прийти с кофе, то услышали два хлопка. Я сидел у левого двигателя. После хлопков произошло возгорание", - процитировало телевидение слова одного из очевидцев.

После этого, по его словам, мотор отключился и персонал рассказал нам, что произошло.

"Самолет совершил посадку согласно ситуации безопасности. Произошел сбой в одном из двигателей", - сказала телевидению представитель пресс-службы авиакомпоании SAS Фрейа Аннаматц. Сообщается, что пассажиры будут отправлены в Стокгольм другим рейсом из Лулео.

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