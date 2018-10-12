Опубликована последняя работа Хокинга

Ученые из Кембриджского и Гарвардского университетов опубликовали последнюю научную статью, написанную совместно со Стивеном Хокингом. Работа доступна в библиотеке электронных препринтов arXiv.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Статья Black Hole Entropy and Soft Hair посвящена теме энтропии черных дыр, которой Хокинг занимался на протяжении всей своей научной карьеры. В последней работе ученый пытается доказать, что информацию об объекте, помещенном в черную дыру, можно сохранить и восстановить.

По его мнению, черная дыра, помимо массы и заряда, обладает температурой. С учетом того, что все объекты в космосе остывают, черная дыра должна в определенный момент перестать существовать. Однако это нарушало бы законы квантового мира, которые гласят, что объекты не могут исчезать бесследно. Именно то, что происходит с частицами внутри черной дыры после ее исчезновения, и интересовало физика-теоретика.

Хокинг скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Ученый, большую часть жизни проведший в инвалидном кресле, широко известен как популяризатор науки, в последние годы значительное внимание уделял таким проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство.

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