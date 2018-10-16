Призрак одноногого ребенка был снят на камеры - ВИДЕО

Жуткие кадры, снятые на дороге в Таиланде, показывают, как по обочине прыгает зловещее существо, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Больше всего оно напоминает одноногого ребёнка, так что многие жители страны уверились, что перед ними - мифологический призрак Гонг Гой. Согласно легендам, этот паранормальный персонаж выглядит как ребёнок, живёт в лесу и не ходит на двух ногах, а причудливо прыгает, то и дело повторяя своё имя.

Несмотря на то, что видеоролик, загружённый на Facebook неким Чантлой Ситоулуком, посмотрело множество пользователей, среди них оказалось немало скептиков, не верящих в призраков. Они посчитали, что видят на кадрах всего лишь переодетого человека, а не паранормальное существо.

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