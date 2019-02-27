Париж и Берлин едины во мнении о том, что соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза не может быть пересмотрено, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон, открывая встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Париже, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По вопросу Brexit наши мнения полностью сходятся. Соглашение по выходу (Великобритании) не может быть пересмотрено. Если британцам нужно дополнительное время - мы можем изучить вопрос о продлении сроков, если оно будет оправдано новым выбором британского народа", - сказал французский лидер.