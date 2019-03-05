39-летняя жительница британского Линкольншира рассказала, что камеры ее дома запечатлели призрак ребенка, разгуливающий по саду, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает The Sun, мужу Аманды, который в этот момент был на работе, пришло уведомление о том, что камеры засняли что-то подозрительное в его саду. Просмотрев их, он был шокирован, во дворе дома в его отсутствие действительно творилось нечто мистическое.

На обнародованных кадрах видно, как что-то прозрачное, напоминающее ребенка, резвится по саду, а затем взмывается над крышей зданий 1903 года постройки и исчезает.

Жители дома рассказали, что уже не первый случай, когда им пришлось столкнуться с паранормальными явлениями после переезда в это жилище. Ранее их уже будил заливистый смех детей.

Отмечается, что в этом доме раньше была викторианская школа.

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