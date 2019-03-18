В Конго поезд сошел с рельсов, десятки погибших
18 марта 2019 12:59 97
По меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения при сходе с рельсов товарного поезда в провинции Касаи Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом в воскресенье сообщило AFP со ссылкой на местную полицию и службы спасения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По имеющимся данным, большая часть пассажиров проникла на поезд нелегально. Отмечается, что среди жертв много детей.
Как информирует AFP, в результате крушения несколько вагонов перевернулись, еще несколько упали в реку с моста. Поисковая операция была приостановлена с наступлением ночи, но ожидается, что число жертв может возрасти.
Причины инцидента неизвестны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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