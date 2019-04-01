В Мичигане родители хотели установить, откуда взялась царапина на лице годовалой дочери Лили. Они стали пересматривать кадры с видеоняни и ужаснулись. Некий "призрак" зашел в детскую, пока малышка спала. После этого на ее щеке появились следы. После просмотра видео родители в панике взяли ребенка и покинули дом, пишет Daily Mail.

"Сперва мы решили, что она нечаянно поцарапалась сама, но, посмотрев на ее руки, поняли: она сама не смогла бы оставить такие глубокие сине-фиолетовые царапины", - сказала мать ребенка.

По словам американцев, это не первый случай необъяснимых вещей в их семье.

Женщина уверена, что по квартире бродит призрак бывшего хозяина, она часто слышала крики, топот, смех и ворчание мужчины, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Специалисты по паранормальным явлениям узнали, что прошлая хозяйка дома погибла, сломав бедро, а ее брат, больной шизофренией, умер спустя некоторое время после родственницы.

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