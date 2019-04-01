Утро 1 апреля встретило тбилисцев неожиданным снегопадом. Многие пользователи тут же стали публиковать видео в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на sputnik-georgia.ru.

Зима в столице Грузии в этом году выдалась практически бесснежной. Каково же было удивление тбилисцев, которые утром 1 апреля увидели за окнами настоящий снегопад. В соцсетях тут же стали публиковаться видео и фото под названиями "Первоапрельская шутка погоды", "Зима возвращается!", "Зимы не было, да и весны тоже".

Снег в Тбилиси шел около двух часов, затем тучи разошлись и выглянуло солнце. Несмотря на довольно продолжительное время снегопада, выпавший снег тут же превращался в лужи - температура утром составляла +5 - +6 градусов тепла.

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