Брэндон и Тарин Хант давно уже мечтали посетить исторический дом и бывшую плантацию "Myrtles Plantation" (Луизиана, США).

Интересное приключение началось еще на подходе к старому зданию. Супруги встретили туриста, который, выходя из дома, испуганно заявил им, что, кажется, "видел упыря". Однако, Брэндона и Тарин, которые чрезвычайно интересуются паранормальными явлениями, в тот день ждало разочарование, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Они побродили по дому, много фотографируя и снимая видео, но так и не увидели ничего таинственного. Лишь на следующий день, просматривая отснятый материал, муж и жена заметили, что мимо них и впрямь прошествовали три привидения.

Судя по всему, это были призраки детей, двое из которых были в белых чулках. Конечно, такое открытие привело любителей сверхъестественного в восторг, но их пыл охладили скептики, которых набралось не так уж мало.

Высказываются предположения, что Брэндон и Тарин запечатлели темную собаку с белыми лапами, которая "смазалась" из-за плохого качества съемки. Кроме того, вместо привидений супруги вполне могли снять причудливое отражение. Некоторые зрители уверены, что видеоролик и вовсе является фальшивкой, которую муж и жена сделали, чтобы привлечь к себе внимание.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.