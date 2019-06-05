https://news.day.az/world/1126277.html В российском аэропорту экстренно сел самолет, направлявшийся в Турцию - ВИДЕО
В российском аэропорту экстренно сел самолет, направлявшийся в Турцию - ВИДЕО
В аэропорту Барнаула экстренную посадку совершил самолет Boeing, на борту которого было 229 пассажиров и семь членов экипажа, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент произошел ночью 5 июня. Лайнер следовал по маршруту Анталья - Барнаул, сообщает управление СК РФ по региону.
В результате посадки никто не пострадал, воздушное судно не повреждено.
По предварительным данным, при заходе самолета на посадку сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылков.
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