В аэропорту Барнаула экстренную посадку совершил самолет Boeing, на борту которого было 229 пассажиров и семь членов экипажа, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел ночью 5 июня. Лайнер следовал по маршруту Анталья - Барнаул, сообщает управление СК РФ по региону.

В результате посадки никто не пострадал, воздушное судно не повреждено.

По предварительным данным, при заходе самолета на посадку сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылков.

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