https://news.day.az/world/1140021.html Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением, передает Day.Az.
"Командир лайнера связался с диспетчерами сразу после набора высоты и доложил о нештатной ситуации в багажном отсеке. Сработала сигнализации о задымлении и пожаре", - рассказал собеседник агентства.
Было принято решение активировать систему аварийного тушения и вернуться в аэропорт вылета. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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