Два самолета авиакомпании BRA, выполняющие чартерные рейсы из Гётеборге совершили экстренную посадку в аэропорту Мальмё в субботу утром с разницей в час. Об этом сообщает издание Aftonbladet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первый самолет, на борту которого находились 89 пассажиров, направлялся в Грецию. Он совершил вынужденную посадку в аэропорту Стуруп в Мальмё около 9.00 по местному времени (10.00 мск). По предварительным данным причиной стали неполадки в двигателе. Вскоре после этого, около 10.00 по местному времени (11.00 мск) об экстренной посадке запросил пилот второго самолета, направлявшегося в хорватский Сплит.

"У второго самолета была похожая проблема - неполадки в одном из четырех двигателей, но пилоты спокойны, они не стали объявлять аварийную ситуацию", - заявил представитель аэропорта Фредрик Херманссон (Fredrik Hermansson). На борту второго самолета находились 109 пассажиров.

По данным представителей аэропорта никто из пассажиров не пострадал.



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