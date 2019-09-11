В Сети набирает популярность ролик, который разделил пользователей на два лагеря.

Пользователь "Твиттера" с ником DakRandall поделился роликом, мимо которого не смогли пройти многие юзеры. На кадрах видно, как за рулём мчащейся "теслы" спит водитель, уронив голову на грудь. А рядом с ним, судя по всему, так же мирно дремлет пассажир. Машина двигалась на автопилоте, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

DakRandall рассказал, что ехал в соседнем авто и сначала не поверил своим глазам. Он снял всё на видео и попытался гудком разбудить уснувшего шофёра, нёсшегося на скорости около 100 км/ч, но безуспешно, пишет Fox6.

Ролик произвёл фурор, тем не менее не все поспешили поверить в его правдоподобность. Ведь Tesla оснащена системой, которая издаёт громкий звук, если руки водителя не находятся на руле дольше 30 секунд. И водитель просто не мог бы не проснуться. Однако автор видео настаивает на его подлинности.

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