https://news.day.az/world/1173577.html Иракская разведка задержала двоих главарей "ИГ"
По его словам, у задержанных при себе были обнаружены оружие и боеприпасы. Имена задержанных пока не разглашаются.
Иракская разведка задержала двоих главарей "ИГ"
Иракская разведка задержала в четверг двоих главарей террористической группировки "Исламское государство" на востоке провинции Салах-эд-Дин. Об этом заявил телеканалу al-Sumaria директор пресс-службы разведки Фирас аз-Зубейди, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Разведка сил быстрого реагирования задержала двоих главарей ИГ в городе Туз-Хурмату", - заявил аз-Зубейди.
По его словам, у задержанных при себе были обнаружены оружие и боеприпасы. Имена задержанных пока не разглашаются.
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