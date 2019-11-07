Иракская разведка задержала в четверг двоих главарей террористической группировки "Исламское государство" на востоке провинции Салах-эд-Дин. Об этом заявил телеканалу al-Sumaria директор пресс-службы разведки Фирас аз-Зубейди, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Разведка сил быстрого реагирования задержала двоих главарей ИГ в городе Туз-Хурмату", - заявил аз-Зубейди.

По его словам, у задержанных при себе были обнаружены оружие и боеприпасы. Имена задержанных пока не разглашаются.



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