Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов мексиканского штата Чьяпас. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 04.27 по времени UTC (07.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 110 километрах к юго-западу от населенного пункта Пуэрто-Мадеро. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.