https://news.day.az/world/1177342.html У берегов Мексики произошло землетрясение
У берегов Мексики произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов мексиканского штата Чьяпас. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 04.27 по времени UTC (07.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 110 километрах к юго-западу от населенного пункта Пуэрто-Мадеро. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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