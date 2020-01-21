https://news.day.az/world/1195760.html По Китаю распространяется новый вирус - растет число жертв, сотни в больницах

По Китаю распространяется новый вирус - растет число жертв, сотни в больницах

В мире, 21 января 2020 14:02 423

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской Ухани провинции Хубэй достигло шести, 227 человек все ещё находятся в больницах под наблюдением врачей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник мэр города Чжоу Сяньван.

"По состоянию на 20 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Ухани достигло 258, 25 человек уже выписаны из больницы, шесть человек скончались", - заявил чиновник в эфире Центрального телевидения Китая.

Он добавил, что в настоящее время под присмотром врачей в больницах продолжают оставаться 227 человек, из них 51 пациент - в тяжёлом состоянии, 12 - в критическом.

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