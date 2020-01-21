Стали известны члены нового правительства России - СПИСОК

Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

-Андрей Белоусов - первый заместитель председателя правительства;

-Дмитрий Григоренко - вице-премьер - глава аппарата правительства;

-Виктория Абрамченко - вице-премьер;

-Татьяна Голикова - вице-премьер;

-Юрий Борисов - вице-премьер;

-Дмитрий Чернышенко - вице-премьер;

-Юрий Трутнев - вице-премьер - полпред в ДФО;

-Алексей Оверчук - вице-премьер;

-Марат Хуснуллин - вице-премьер.

Министры:

-Сергей Шойгу - министр обороны;

-Сергей Лавров - министр иностранных дел;

-Антон Силуанов - министр финансов;

-Ольга Любимова - министр культуры;

-Владимир Колокольцев - министр внутренних дел;

-Александр Новак - министр энергетики;

-Евгений Дитрих - министр транспорта;

-Денис Мантуров - министр промышленности и торговли;

-Максут Шадаев - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;

-Дмитрий Кобылкин - министр природных ресурсов и экологии;

-Михаил Мурашко - министр здравоохранения;

-Дмитрий Патрушев - министр сельского хозяйства;

-Владимир Якушев - министр строительства и ЖКХ;

-Евгений Зиничев - министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

-Сергей Кравцов - министр просвещения;

-Александр Козлов - министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;

-Олег Матыцын - министр спорта;

-Антон Котяков - министр труда и социальной защиты;

-Максим Решетников - министр экономического развития;