Стали известны члены нового правительства России - СПИСОК
Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
-Андрей Белоусов - первый заместитель председателя правительства;
-Дмитрий Григоренко - вице-премьер - глава аппарата правительства;
-Виктория Абрамченко - вице-премьер;
-Татьяна Голикова - вице-премьер;
-Юрий Борисов - вице-премьер;
-Дмитрий Чернышенко - вице-премьер;
-Юрий Трутнев - вице-премьер - полпред в ДФО;
-Алексей Оверчук - вице-премьер;
-Марат Хуснуллин - вице-премьер.
Министры:
-Сергей Шойгу - министр обороны;
-Сергей Лавров - министр иностранных дел;
-Антон Силуанов - министр финансов;
-Ольга Любимова - министр культуры;
-Владимир Колокольцев - министр внутренних дел;
-Александр Новак - министр энергетики;
-Евгений Дитрих - министр транспорта;
-Денис Мантуров - министр промышленности и торговли;
-Максут Шадаев - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
-Дмитрий Кобылкин - министр природных ресурсов и экологии;
-Михаил Мурашко - министр здравоохранения;
-Дмитрий Патрушев - министр сельского хозяйства;
-Владимир Якушев - министр строительства и ЖКХ;
-Евгений Зиничев - министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
-Сергей Кравцов - министр просвещения;
-Александр Козлов - министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
-Олег Матыцын - министр спорта;
-Антон Котяков - министр труда и социальной защиты;
-Максим Решетников - министр экономического развития;
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