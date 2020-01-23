https://news.day.az/world/1196406.html Власти Китая полностью приостановили автобусное и водное сообщение с Уханем
Власти Китая полностью приостановили автобусное и водное сообщение с Уханем
Власти Китая полностью приостановили автобусное и водное сообщение с Уханем из-за вспышки пневмонии. Об этом сообщает Минтранс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Помимо этого, по данным экстренного штаба, власти Китая временно приостановили транспортное сообщение с городом Хуанган.
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