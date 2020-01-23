Власти Китая полностью приостановили автобусное и водное сообщение с Уханем из-за вспышки пневмонии. Об этом сообщает Минтранс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Помимо этого, по данным экстренного штаба, власти Китая временно приостановили транспортное сообщение с городом Хуанган.