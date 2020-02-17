Переговоры о компенсациях от имени пяти стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране, будет вести Украина, заявил в понедельник глава украинского МИД Вадим Пристайко на церемонии открытия мемориала памяти жертв катастрофы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник исполняется 40 дней с момента гибели пассажиров и экипажа рейса PS 752.

"Украина будет вести переговоры (о размере компенсаций - ред.) от имени всех пяти стран. И то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая, кстати, Иран. Это была наша принципиальная позиция", - сказал Пристайко журналистам, трансляцию вел телеканал "Наш".

Сквер памяти жертв авиакатастрофы в Иране открыли в международном аэропорту "Борисполь".

На месте будущего сквера и мемориала установили памятный камень.