Трамп предсказал большое число смертей от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп предсказал большое число смертей от коронавируса в стране в ближайшее время.

Как передает Day.Az, его слова передает Интерфакс.

Американский лидер предположил, что ситуация в ближайшие две недели будет самой сложной. По его словам, ожидается большое количество смертей от вируса. "Но гораздо меньше, чем было бы, если бы не были предприняты меры", - добавил он.

Также Трамп призвал некоторые СМИ прекратить сеять панику среди граждан и не распространять ложные слухи об инфекции. "Я бы мог их назвать, но это все те же СМИ, что и обычно", - уточнил президент.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в США превысило 301 тысячу. Из них более 8,1 тысячи человек умерли, еще 14,5 тысяч - вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,1 миллиона зараженных.