Чили сильно тряхнуло

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у тихоокеанского побережья на севере Чили. Об этом в четверг сообщила радиостанция Cooperativa, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр располагался в 27 км к северу от города Сан-Педро-де-Атакама (область Антофагаста), где проживают около 4 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 130 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Угроза цунами не объявлялась.