https://news.day.az/world/1229927.html Чили сильно тряхнуло
Чили сильно тряхнуло
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у тихоокеанского побережья на севере Чили. Об этом в четверг сообщила радиостанция Cooperativa, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр располагался в 27 км к северу от города Сан-Педро-де-Атакама (область Антофагаста), где проживают около 4 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 130 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Угроза цунами не объявлялась.
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