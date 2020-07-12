В Грузии произошел взрыв

В тбилисском районе Мухиани произошел взрыв, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.

Погиб один человек. По существующей информации, взрыв прогремел в одноэтажном здании, однако пожара не произошло.

Причина взрыва пока неизвестна.

Как сообщают в МВД страны, следствие ведется по статье 187 УК Грузии (повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб).