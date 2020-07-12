https://news.day.az/world/1252805.html В Грузии произошел взрыв
В Грузии произошел взрыв
В тбилисском районе Мухиани произошел взрыв, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.
Погиб один человек. По существующей информации, взрыв прогремел в одноэтажном здании, однако пожара не произошло.
Причина взрыва пока неизвестна.
Как сообщают в МВД страны, следствие ведется по статье 187 УК Грузии (повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб).
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