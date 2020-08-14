В Испании закрыли дискотеки и запретили курение на улице

Власти Испании решили принять дополнительные меры для сдерживания распространения нового коронавируса. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Сальвадор Ильа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы решили принять <...> скоординированные действия, - сказал глава ведомства. - Постановляется закрытие дискотек, ночных баров". Кроме того, по его словам, кафе и рестораны должны закрываться не позднее 01:00 по местному времени (03:00 по бакинскоум времени).

Ильа заявил, что в рамках мер борьбы с пандемией также решено запретить потребление алкогольных напитков на улице. Министр добавил, что будет запрещено курение на улице и в других общественных местах, "когда нет возможности соблюдать дистанцию два метра".

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 337,3 тыс. заболевших, из них свыше 28,6 тыс. пациентов умерли. В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

Уровень заражения коронавирусом в Испании снизился по сравнению с показателями апреля. Однако после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.