Турция готова начать испытания российской COVID-вакцины

В Турции через неделю начнется заключительная, третья стадия испытаний российской вакцины от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Третья фаза испытаний российской вакцины (от коронавируса - ИФ) может начаться через неделю после того, как будут устранены все недостатки", - заявил Коджа.

Министр также отметил, что в среду в Турции на трех пациентах была протестирована китайская вакцина от коронавируса.

Коджа выразил надежду, что вакцину от COVID-10 можно будет уже использовать к концу года.

"Сегодня мир находится в более сложной фазе (вспышки - ИФ) COVID-19, чем в начале пандемии ", - заключил министр.

В начале сентября Турция подала заявку на участие в финальной стадии испытаний российской вакцины против COVID-19. Стороны не раз выражали готовность к сотрудничеству и совместной работе над созданием вакцины против COVID-19 и производством лекарства.