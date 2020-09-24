США вводят ограничения на ввоз алкоголя и табака из Кубы

Соединенные Штаты ужесточают рестрикции в отношении Кубы, вводя новые запреты на бронирование американцами номеров в ряде отелей страны, ввоз в США произведенной на Кубе алкогольной и табачной продукции, а также участие американцев в ряде общественных мероприятий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Сегодня в рамках нашей продолжающейся борьбы с коммунистической тиранией я объявляю о том, что министерство финансов запрещает американцам, приезжающим [на Кубу], останавливаться в объектах недвижимого имущества, которыми владеет кубинское правительство", - сказал он. "Мы также вводим дальнейшие ограничения на ввоз кубинского алкоголя и кубинского табака", - добавил Трамп.

"Моя администрация стоит на стороне каждого гражданина Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их борьбе за свободу. И мы работаем над тем, чтобы пришел день, когда это полушарие станет полностью свободным. И это будет впервые в человеческой истории полностью свободное полушарие", - заявил также глава Белого дома и отметил, что власти США ведут борьбу "с коммунизмом и социализмом" как на международной арене, так и внутри своей страны. Трамп ранее неоднократно обвинял своих противников из демократической партии в симпатиях к левой идеологии.

Как поясняется в уведомлении, размещенном управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в сборнике официальных документов американского правительства - Федеральном реестре, изменения вступают в силу с четверга, 24 сентября. В документе отмечается, что новые ограничения вводятся для того, чтобы "претворить в жизнь положения внешней политики президента в отношении Кубы и лишить кубинский режим источников дохода". "Кубинский режим направлял доходы, полученные от разрешенных поездок из США, на свои собственные нужны, часто в ущерб кубинскому народу", - утверждает министр финансов США Стивен Мнучин.

"Изменения предусматривают ограничение на размещение [американцев] в некоторых объектах недвижимого имущества, ввоз произведенного на Кубе алкоголя и табачной продукции, организацию и участие в профессиональных встречах или конференциях на Кубе, а также организацию и участие в некоторых публичных выступлениях, медицинских курсах, групповых занятиях, соревнованиях и выставках на Кубе", - поясняет также Минфин в опубликованном заявлении.

Частные дома вместо отелей

Гражданам США будет запрещено "останавливаться, платить за размещение или бронировать номера от лица третьей стороны" в отелях, которые признаны Госдепартаментом принадлежащими правительству Кубы, представителям властей страны и Коммунистической партии Кубы, а также их ближайшим родственникам. С этой целью американское внешнеполитическое ведомство сформировало специальный список, в который вошли 433 объекта.

Как пояснила на телефонном брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти, несмотря на то, что в настоящий момент из-за пандемии практически никакого потока американских туристов на Кубу нет, "это новая политика, которая будет действовать и после окончания пандемии". "Мы надеемся, что это поможет лишить режим прибыли, которую он получает от того, что люди останавливаются в этих отелях <...> Мы надеемся, что это будет способствовать тому, чтобы люди останавливались в частных домах, есть замечательные мини-отели, которыми владеют жители Кубы", - сказала она.

Ром, сигары и публичные мероприятия

Новые правила также предполагают дополнительные ограничения на ввоз на территорию США кубинского алкоголя и табака. Так, ранее его в ряде случаев можно было ввозить в США в качестве сопровождаемого багажа для личного некоммерческого использования. Теперь эта возможность также исключается.

Кроме того, власти США ликвидируют существовавшие ранее разрешения на организацию и участие американских граждан в различных профессиональных встречах и конференциях на Кубе, а также всевозможных публичных выступлениях, медицинских курсах, групповых занятиях, спортивных и иных соревнованиях и выставках. "Единственное остающееся разрешение на организацию и участие в спортивных соревнованиях на Кубе - это разрешение на спортивные соревнования с участием спортсменов-любителей или полупрофессионалов, а также состоящих из них команд", - отмечает Минфин США. Подчеркивается также, что проведение перечисленных мероприятий все же возможно в ряде случаев, но для этого каждый раз необходимо будет получать отдельное разрешение от властей США.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось, после того как в январе 2017 года США возглавил Трамп. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.