В Армении за сутки коронавирусом заразились 374 человека

За последние сутки в Армении коронавирусом (COVID-19) заразились 374 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Общее число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 48251.

За последние сутки от коронавируса умерли 3 человека, общее число умерших от вируса достигло 945.