https://news.day.az/world/1273567.html В Армении за сутки коронавирусом заразились 374 человека
В Армении за сутки коронавирусом заразились 374 человека
За последние сутки в Армении коронавирусом (COVID-19) заразились 374 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
Общее число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 48251.
За последние сутки от коронавируса умерли 3 человека, общее число умерших от вируса достигло 945.
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