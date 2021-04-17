США выразили готовность защищать Японию при помощи ядерного оружия

США в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года подтвердили намеренность защищать Японию, используя для этого все доступные средства вплоть до ядерного оружия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Белый дом.

"США подтверждают свою непоколебимую поддержку безопасности Японии в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, используя полный спектр своих возможностей, включая ядерные", - говорится в документе, подписанном президентом США Джозефом Байденом и премьером Японии Есихидэ Сугой.

Ранее Байден и премьер Японии Есихидэ Сугой подписали декларацию, согласно которой страны выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также за мирное решение любых конфликтов в этом регионе.