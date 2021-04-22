Тбилиси завтра объявят «Всемирной столицей книги» ЮНЕСКО

23 апреля Тбилиси будет объявлен "Всемирной столицей книги" ЮНЕСКО.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в мэрии Тбилиси.

Было заявлено, что к Тбилиси данный статус перейдет от столицы Малайзии, города Куала-Лумпур.

В этом статусе столица Грузии будет находиться в течение года.

Отметим, что проект ЮНЕСКО "Всемирная столица книги" стартовал в 2001 году.