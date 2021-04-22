https://news.day.az/world/1336382.html Тбилиси завтра объявят «Всемирной столицей книги» ЮНЕСКО
Тбилиси завтра объявят «Всемирной столицей книги» ЮНЕСКО
23 апреля Тбилиси будет объявлен "Всемирной столицей книги" ЮНЕСКО.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в мэрии Тбилиси.
Было заявлено, что к Тбилиси данный статус перейдет от столицы Малайзии, города Куала-Лумпур.
В этом статусе столица Грузии будет находиться в течение года.
Отметим, что проект ЮНЕСКО "Всемирная столица книги" стартовал в 2001 году.
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