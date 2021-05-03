Меган Маркл ошиблась: малыш Арчи получит титул принца

39-летняя Меган Маркл допустила ошибку во время скандального интервью с Опрой Уинфри. Королевский эксперт заявил, что герцогиня Сассекская неправильно истолковала королевский протокол.

Меган сказала с обидой, что ее сыну не достался королевский титул из-за сомнений в цвете его кожи. Жена принца Гарри заверила, что думала не о привилегиях, а о безопасности мальчика.

Однако биограф монаршей семьи Омид Скоби отметил, что детям принца Гарри до определенного времени не полагаются какие-либо титулы. Эксперт сослался на "конвенцию Георга V", согласно которой титулы присваиваются только детям и внукам королевы. Единственным исключением мог стать старший ребенок старшего внука Уильяма.

"Если исходить из того, что Меган сказала Опре, и того, что дворец до этого говорил об Арчи, можно предположить, что она ошиблась в терминах. Но в этой истории есть еще много того, о чем мы не знаем", - пояснил Скоби.

Сейчас известно, что сыновья и дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон все же носят королевские титулы. Причину этого объяснили представители справочника по дворянству Debrett's. По словам специалистов, в 2012 году королева внесла изменения и расширила список обладателей титулов до всех детей принца Уильяма. Арчи, по словам экспертов, тоже получит королевское звание, но немного позже.

"Право Арчи использовать титул принца и Его Королевского Высочества вступит в силу, когда его дед, принц Чарльз, станет королем", - приводит The Sun слова представителей Debrett's.