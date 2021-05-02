Иран и США обменяются задержанными гражданами

США и Иран планируют организовать обмен задержанными гражданами. Об этом сообщает телеканал al-Mayadeen, ссылаясь на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вашингтон освободит четверых задержанных иранцев. В обмен на это Иран освободит четверых американцев, обвиняемых в шпионаже в интересах американской разведки", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, задержанные иранцы помогали обходить экономическое эмбарго США.

Отмечается, что в рамках обмена гражданами США выплатят $7 млрд из замороженных иранских активов.

"Администрация Байдена не хотела выплачивать какие-либо деньги с замороженных счетов в ходе переговоров и не была рада этому, но иранская сторона настояла на необходимости разморозки части средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, Иран и Великобритания провели аналогичные переговоры, подчеркивает телеканал.

Фото: Carlos Barria/Reuters