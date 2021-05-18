Израиль просит Европу о помощи

Европейский Союз не хочет оставаться безучастным, глядя на новые столкновения между израильтянами и палестинцами, евреями и арабами. Однако способствовать снижению накала напряжённости на Ближнем Востоке ему сложно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, министры иностранных дел ЕС постараются выработать общий подход своих государств по этому вопросу. Свои мнения выскажут и депутаты Европарламента на чрезвычайных дебатах.