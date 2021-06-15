Названы причины, по которым Елизавета II готова отказаться от престола

Биограф назвал две причины, по которым 95-летняя британская королева Елизавета II готова отказаться от престола, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как утверждает биограф Мэтью Деннисон, монарх рассказала об этих причинах в письме своей кузине Маргарет Роудс около пяти лет назад. По его словам, королева указала, что не откажется от престола, если не заболеет болезнью Альцгеймером или не перенесет инсульт.

Другие эксперты считают, что Елизавета II будет выполнять королевские полномочия всю свою жизнь.

"Могу заверить вас, что королева не откажется от престола. Есть все признаки того, что у королевы очень хорошее здоровье, и, если повезет, она останется нашей королевой как можно дольше", - сказал королевский историк Хьюго Викерс.

Напомним, Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца - короля Георга VI.