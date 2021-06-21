В Китае нашли крупные запасы нефти

Китайский нефтегигант CNPC нашел крупнейший в стране запас сланцевой нефти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Его объем составляет миллиард тонн. Новые нефтеносные поля разведаны на месторождении Ордос в провинции Ганьсу. Там приступили к разведке и добыче сырья еще в 2019 году.

По мнению экспертов, находка позволит остановить рост зависимости КНР от импорта нефти. В настоящее время Китай за счет поставок из других стран обеспечивает около 70 процентов национального потребления нефти.