В Турции задержали подозреваемых в поджогах

Члены террористической организации РКК, подозреваемые в совершении лесных пожаров, арестованы в районе Тургутлу турецкой провинции Маниса.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, по предварительным данным, это два брата сирийского происхождения. Подозреваемые были задержаны в ходе совместной операции правоохранительных органов и Национальной разведывательной организации страны.

Отметим, что четыре человека погибли в результате масштабных лесных пожаров в турецком городе Анталия и его окрестностях, более 180 пострадавших.