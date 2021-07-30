https://news.day.az/world/1365972.html В Турции задержали подозреваемых в поджогах - ВИДЕО
В Турции задержали подозреваемых в поджогах - ВИДЕО
Члены террористической организации РКК, подозреваемые в совершении лесных пожаров, арестованы в районе Тургутлу турецкой провинции Маниса.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, по предварительным данным, это два брата сирийского происхождения. Подозреваемые были задержаны в ходе совместной операции правоохранительных органов и Национальной разведывательной организации страны.
Отметим, что четыре человека погибли в результате масштабных лесных пожаров в турецком городе Анталия и его окрестностях, более 180 пострадавших.
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