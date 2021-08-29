Блинкен и Чавушоглу обсудили Афганистан

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили процесс вывода войск из Афганистана и двустороннее сотрудничество между Вашингтоном и Анкарой, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Сегодня вновь обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу тему продолжающихся совместных усилий по обеспечению безопасной и последовательной эвакуации из Афганистана. Турция - важный союзник НАТО, и мы благодарны ей за партнерство", - написал Блинкен в Twitter.

О переговорах сообщил также Госдепартамент США. В сообщении ведомства отмечается, что госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу с целью обсудить сотрудничество в Афганистане и текущие совместные усилия по обеспечению безопасной и последовательной эвакуации граждан, союзников и партнеров двух стран.