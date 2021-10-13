В ВОЗ ожидают возобновления рассмотрения заявки по "Спутнику V" в ближайшее время

Процесс рассмотрения во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявки на одобрение российской вакцины "Спутник V" для экстренного применения, как ожидается, "довольно скоро" возобновится. Об этом заявила в среду помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао на брифинге в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Процесс по "Спутнику V" все еще находится на паузе", - сказала она, пояснив, что возобновление этой процедуры "зависит от некоторых юридических процедур". "Мы ожидаем, что это будет улажено довольно скоро. Мы на ежедневной основе работаем с российским министерством здравоохранения по остающимся вопросам, чтобы они были выполнены российским заявителем - Российским фондом прямых инвестиций", - резюмировала Симао.

Сроки рассмотрения ВОЗ заявки на одобрение "Спутника V" для экстренного применения зависят от того, как быстро завершатся "юридические процедуры", связанные с этой заявкой. Только после того можно будет дать прогнозы по срокам, заявила Симао.

Она сообщила, что как только будут подписаны необходимые документы, "ВОЗ вновь откроет" рассмотрение заявки по "Спутнику V". Речь идет также, пояснила Симао, о "предоставлении данных в досье, которое все еще является неполным", а также о "возобновлении инспекций на объектах в России".

"Сроки будут зависеть от того, когда будут завершены эти юридические процедуры. Тогда мы сможем вместе с заявителем и производителями оценить, чего ожидать и какое время на это потребуется. Сейчас мы этого пока не знаем", - констатировала помощник генерального директора ВОЗ.