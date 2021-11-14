Участники климатической конференции ООН согласовали текст итогового заявления

Делегаты без малого 200 стран, участвующих в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума.

Об этом заявил председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я приношу извинения всем делегатам за то, как проходил этот процесс, и глубоко сожалею [по поводу изменений, внесенных в текст итогового заявления в последнюю минуту]. Я понимаю сильное разочарование, однако, как отмечали и вы, было жизненно важно защитить этот пакет документов [от угрозы неутверждения]", - отметил он перед тем, как одобрить последние устные изменения, внесенные в текст заявления и содержащие более мягкие формулировки по углю и ископаемому топливу, чем в проектах соглашения.

Ранее планировалось, что двухнедельный форум, который начался в Глазго 31 октября, завершится в пятницу в 18:00 по местному времени (22:00 GMT+4), однако выдержать сроки не удалось из-за противоречий между делегациями.

Принятый итоговый документ конференции ООН по климату содержит более мягкие формулировки по углю и ископаемому топливу, чем в проектах соглашения.

Как говорится в принятом тексте, страны берут на себя обязательства наращивать усилия "для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива, обеспечивая адресную поддержку самых бедных и самых уязвимых в соответствии с национальными обстоятельствами". Неослабленным называют уголь, который используется на угольных электростанциях, не оснащенных только появляющимися сейчас технологиями улавливания и захоронения углекислого газа. На нынешней формулировке настаивала Индия, подчеркивая свою зависимость от угля.

В предыдущих версиях итогового соглашения страны намеревались "поэтапно отказаться от энергии, получаемой за счет неослабленного угля, а также от неэффективных субсидий ископаемого топлива". Таким образом, вместо "поэтапного отказа" в тексте оказалось зафиксировано "поэтапное сокращение".

Процесс принятия документа

Как признал Шарма, итоговое заявление конференции было буквально сшито "на живую зеленую нитку" и не выдержало бы попыток внести в него существенные изменения в последний день конференции, которая продолжалась на сутки дольше, чем планировалось.

Несмотря на то, что финальный документ не является юридически обязывающим и в основном включает призывы к достаточно неконкретным действиям, ряд пунктов вызвал ожесточенные споры. Государства, являющиеся производителями или крупными импортерами ископаемого топлива, требовали внести изменения в единственный из них, где упоминались углеводороды. В итоге это и было сделано.

Окончательная версия содержит оговорки, указывающие на необходимость "оказания поддержки справедливому переходу" с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии с учетом "особых обстоятельств" отдельных стран, которые могут замедлить процесс перехода.

Целый ряд государств выразил глубокое разочарование изменениями, внесенными в текст в последнюю минуту, но при этом была озвучена готовность "проглотить эту горькую пилюлю ради общего блага". Как указал Шарма, компромисс требовался для того, чтобы документ утвердили все страны.

Критика ЕС и Швейцарии

Среди тех, кто оказался недоволен внесенными в итоговый документ изменениями, были, например, Швейцария и Евросоюз. По их мнению, формулировки, касающиеся мер по отказу от угольной энергетики, получились чересчур мягкими и расплывчатыми.

"Мы сильно разочарованы тем, что формулировки по углю оказались еще более размытыми, чем прежде. Тем не менее, мы не будем препятствовать принятию документа. Это не приблизит нас к достижению цели по удержанию роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса, а лишь усложнит задачу", - заявила начальник федерального департамента охраны окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Швейцарии Симонетта Соммаруга.

В свою очередь заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс подчеркнул, что Брюссель также был заинтересован в более решительных шагах по отказу от угля. "Ни для кого не секрет, что поправки стали разочарованием. Чем позже мы откажемся от угля, тем больший урон нанесем не только природе, но и экономике, поскольку [угольная энергетика] неразумна и с финансовой точки зрения. Вот почему мы выступали за ускоренный отказ от угля", - сказал он, добавив, что, несмотря на разногласия, ЕС одобрит финальный вариант документа.

Парижское соглашение

Участники климатической конференции также согласовали правила применения статьи 6 Парижского соглашения.

"Возражений не поступило, документ принят", - заявил он.

Шестая статья Парижского соглашения предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами. Ожесточенные дискуссии по поводу правил ее имплементации велись несколько лет.

Кроме того, в подвергавшееся многочисленным правкам итоговое заявление COP26 вошел пункт о необходимости сохранить одну из главных целей Парижского соглашения - стремление активными действиями удержать рост глобальной среднегодовой температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия к концу XXI века.

Предыдущий форум - COP25 - проходил в Мадриде в 2019 году и закончился провалом - стороны не смогли прийти к договоренности по поводу того, как выполнять Парижское соглашение. Принятое итоговое заявление было формальным и содержало в себе призыв к странам принять более амбициозные обязательства в 2020 году. Однако в прошлом году форум не состоялся из-за пандемии COVID-19 и был перенесен на год нынешний.

Как было объявлено в Глазго, COP27 пройдет в следующем году в Египте, а COP28 - в 2023 году в ОАЭ.