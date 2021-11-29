https://news.day.az/world/1409256.html В Египте заявили об отсутствии штамма омикрон в стране
В Египте заявили об отсутствии штамма омикрон в стране
Власти Египта заявили об отсутствии в стране нового штамма коронавируса омикрон.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Анализ генетической последовательности положительных проб на коронавирус доказал отсутствие штамма омикрон в Египте на данный момент", - отметил он. По словам политика, ведомство тщательно следит за ситуацией с распространением нового штамма.
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