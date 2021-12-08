ВОЗ предупредила о возможном влиянии омикрон-штамм на пандемию

Омикрон-вариант способен оказать серьезное влияние на ход пандемии COVID-19. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Некоторые черты "омикрона", включая его глобальное распространение и большое число мутаций, предполагают, что он может оказать существенное влияние на ход пандемии COVID-19", - сказал он.

Глава ВОЗ напомнил, что омикрон-штамм выявлен уже в 57 странах. "Мы ожидаем, что это число продолжит расти", - констатировал гендиректор.

По его словам, на настоящий момент "все еще трудно сказать, каким будет влияние" "омикрона" на пандемию. Этот вариант демонстрирует "быстрый рост распространения, хотя на настоящий момент темпы роста в сравнении с другими вариантами трудно с точностью подсчитать". Ежедневно поступают новые данные об этом штамме, и в этой ситуации "ученым нужно время, чтобы завершить исследования и интерпретировать результаты".

Согласно данным, поступившим из ЮАР, "омикрон" усиливает риск повторного заражения", продолжил гендиректор. Вместе с тем "требуется больше данных, чтобы прийти к заключению" на этот счет. Глава ВОЗ в этой связи призвал к "осторожности в выводах до того, пока не будет более полной картины". Он ожидает, что страны "представят больше данных" в ВОЗ и будут проводить "больше наблюдений, тестов и секвенирования". Важное значение имеет "тщательный мониторинг ситуации в мире, чтобы понять, превосходит ли "омикрон" дельта-вариант".

Гебрейесус подчеркнул, что хотя пока нет ответов на все вопросы, это не означает, что "мы беззащитны от "омикрона" или "дельта". В свою очередь руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен заявила на брифинге, что "никто не ожидает, что вакцины не будут иметь воздействия на омикрон-вариант".