Число случаев омикрон-штамма коронавируса в Грузии превысило 140

Число случаев инцифирования новым штаммом коронавируса "омикрон" в Грузии увеличилось до 144. Об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC), передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузии".

Первые два случая омикрон-штамма в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Один инфицированный прибыл из США, второй - из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.

По информации Центра, последние данные о лабораторно подтвержденных случаях были обновлены 31 декабря.

Лабораторные эксперименты и эпидемиологические данные указывают, что "омикрон" легко обходит защиту, выработанную после заражения другими вариантами коронавируса или вакцинации. Одновременно специалисты указывают, что прививки все же помогают снизить риск заражения и избежать тяжелого течения заболевания.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Всего за месяц он распространился в более чем 110 странах мира, начав вытеснять дельта-штамм.

Специалисты предполагают, что распространение "омикрона" приведет к началу шестой волны коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 937 640 случаев заражения, выздоровели 900 159 человек, скончались 13 905.