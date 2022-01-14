В США обнаружили дефицит донорской крови

Соединенные Штаты испытывают дефицит донорской крови, причем эта тенденция существует уже на протяжении десятилетия и особенно обострилась в пандемию коронавируса, сообщается в отделении "Красного креста" в США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В больницы все так же поступают пострадавшие во время аварий, онкобольные, пациенты с серповидно-клеточной анемией и серьезно больные люди, которым нужно переливание крови, чтобы выжить. Мы делаем все возможное, чтобы увеличить количество получаемой крови и обеспечить каждому пациенту безотлагательную медицинскую помощь", - заявил главный врач "Красного креста" Пампи Янг.

С начала пандемии коронавируса, по данным "Красного креста", количество доноров крови в США сократилось на 10% и продолжает уменьшаться. В связи с этим, "Красный крест" был вынужден сократить поставки крови в американские больницы. Организация поставляет до 40% от общего количества донорской крови в Соединенных Штатах.