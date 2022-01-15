Экс-министр юстиции Франции намерена баллотироваться в президенты

Экс-глава Минюста Франции Кристиан Тобира официально объявила в субботу о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны, которые состоятся в апреле 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я выдвигаю свою кандидатуру на выборах президента республики", - сказала она на митинге в Лионе (юго-восток Франции). Тобира намерена участвовать в президентской кампании от социалистов. Ранее свою кандидатуру от соцпартии выдвинула мэр Парижа Анн Идальго.

В ходе своего выступления Тобира отметила, что в случае избрания на пост главы республики она займется "вопросами достижения социальной справедливости, поддержкой молодежи, решением экологических проблем". "Французам нужно правительство, которое умеет вести диалог и умеет слушать. Именно поэтому я хочу бороться против разжигания ненависти и противостоять новым вызовам", - заявила она.

Тобира родилась во Французской Гвиане 2 февраля 1952 года. С самого начала политической карьеры в рядах местного движения, выступавшего за деколонизацию этой заморской территории Франции, она всегда придерживалась левых взглядов. В 1992 году вместе с мужем основала собственную партию "Вальвари", близкую к социалистам.

В 2002 году она впервые выдвинула свою кандидатуру на выборах президента Франции от Радикальной партии левых, однако получила в первом туре лишь 2,32% голосов, причем большинство из которых - в родной Французской Гвиане. В 2007 она также планировала избираться от этой партии на должность главы государства, однако на партийном конгрессе было решено не выдвигать кандидатуру своего представителя и объединить усилия с Социалистической партией. С 2012 года Тобира занимала должность министра юстиции в правительстве Жан-Марка Эйро (2012-2014), а затем - Манюэля Вальса (2014-2016).

Выборы во Франции пройдут в два этапа: 10 и 24 апреля. График избирательной кампании позволяет претендентам выдвигать свою кандидатуру до начала марта. В настоящий момент предвыборную кампанию уже развернули более 40 претендентов. В начале января действующий президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете "Паризьен" заявил, что хотел бы участвовать в предстоящих президентских выборах, но считает, что время для выдвижения кандидатуры еще не пришло.